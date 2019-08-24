Королевский эксперт
Кэти Николл
рассказала о секретах планирования монаршей семьи. В частности, стало известно, почему Меган Маркл и Кейт Миддлтон не могут забеременеть одновременно.
Королевский эксперт
Кэти Николл
рассказала о секретах планирования монаршей семьи. В частности, стало известно, почему Меган Маркл и Кейт Миддлтон не могут забеременеть одновременно.
Букмекеры поспешили с прогнозами о том, что в семьях
обеих герцогинь в 2020 году может быть пополнение. Кэти Николл объяснила, почему надежды британцев вряд ли
оправдаются.
По ее словам, все упирается в протокол, где четко прописан порядок
анонсирования важных событий в семье монарха. По строгим правилам, одно событие
не должно отодвигать в тень другое. При этом соблюдается порядок старшинства.
Поэтому если Кейт
Миддлтон и Меган Маркл решат рожать, то герцогиню Сассекскую, вероятнее всего,
попросят подождать с зачатием наследника, передает Express.co.uk. Вряд ли
герцогини с их мужьями решатся нарушить протокол.
Например, сестре
королевы Великобритании Елизаветы II, принцессе
Маргарет, сестре королевы, которая хотела объявить о своей помолвке, пришлось
дожидаться рождения принца Чарльза. Хотя помня то, как на свадьбе
принцессы Евгении объявила о своей беременности, супруга принца Гарри вполне
может пойти наперекор принятым нормам.
Отметим, герцог и
герцогиня Сассекские регулярно вызывают недовольство королевского двора и части
британцев своим поведением. Как писали "Дни.ру", ранее выходка и принца Гарри спровоцировала скандал. Напомним,
пару раскритиковали за полет на частном бизнес-джете. Подданные Ее Величества возмутились
дороговизной поездки, тому же, по словам экологов, этот вид транспорта
выбрасывает в воздух больше углекислого газа, чем пассажирские самолеты