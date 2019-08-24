Королевский эксперт Кэти Николл рассказала о секретах планирования монаршей семьи. В частности, стало известно, почему Меган Маркл и Кейт Миддлтон не могут забеременеть одновременно.

Королевский экспертКэти Николлрассказала о секретах планирования монаршей семьи. В частности, стало известно, почему Меган Маркл и Кейт Миддлтон не могут забеременеть одновременно.Букмекеры поспешили с прогнозами о том, что в семьяхобеих герцогинь в 2020 году может быть пополнение. Кэти Николл объяснила, почему надежды британцев вряд лиоправдаются.По ее словам, все упирается в протокол, где четко прописан порядоканонсирования важных событий в семье монарха. По строгим правилам, одно событиене должно отодвигать в тень другое. При этом соблюдается порядок старшинства.Поэтому если КейтМиддлтон и Меган Маркл решат рожать, то герцогиню Сассекскую, вероятнее всего,попросят подождать с зачатием наследника, передает Express.co.uk. Вряд лигерцогини с их мужьями решатся нарушить протокол.Например, сестрекоролевы Великобритании Елизаветы II, принцессеМаргарет, сестре королевы, которая хотела объявить о своей помолвке, пришлосьдожидаться рождения принца Чарльза. Хотя помня то, как на свадьбепринцессы Евгении объявила о своей беременности, супруга принца Гарри вполнеможет пойти наперекор принятым нормам.Отметим, герцог игерцогиня Сассекские регулярно вызывают недовольство королевского двора и частибританцев своим поведением. Как писали "Дни.ру", ранее выходка и принца Гарри спровоцировала скандал. Напомним,пару раскритиковали за полет на частном бизнес-джете. Подданные Ее Величества возмутилисьдороговизной поездки, тому же, по словам экологов, этот вид транспортавыбрасывает в воздух больше углекислого газа, чем пассажирские самолеты