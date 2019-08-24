В пятницу, 23 августа, президент Владимир Зеленский поздравил граждан с Днем государственного флага Украины. Во время выступления глава страны сделал весьма спорное заявление, утверждают эксперты.

В пятницу, 23 августа, президент Владимир Зеленский поздравил граждан с Днем государственного флага Украины. Во время выступления глава страны сделал весьма спорное заявление, утверждают эксперты.В своей речи лидер отметил, что в некоторых областях страны, в частности, в Донбассе местные жители прячут украинский флаг, потому что боятся расправы. Российский политолог Дмитрий Куликов подтвердил эту информацию. "Действительно, в республиках не приветствуют вывешивание где-нибудь флага", – рассказал он.Эксперт добавил, что любой, кто захочет выйти с украинским флагом на московские улицы, максимум будет осужден в социальных сетях, в то время как в пройтись по Киеву с российским флагом "смерти подобно". "И когда Зеленский вот таким образом спекулирует, он опять себя загоняет в дурацкое положение", – подчеркнул Дмитрий Куликов в эфире телеканала "Россия 1".С ним согласилась донецкая поэтесса Анна Ревякина. Она рассказала, что в республиках Донбасса реакция на украинский флаг будет весьма спокойной. Окружающие не сделают ничего плохого человеку, показавшему символ, а "лишь покрутят пальцем у виска".Литератор связывает это с тем, что у жителей Донбасса украинский флаг ассоциируется со смертью. Именно с этим знаменем люди совершали убийства, "обстреливали женщин, детей и стариков", передает "ПолитНавигатор"."Что касается российского флага, который и сегодня, в том числе, развевается на ветру на главной площади Донецка, то как раз российский триколор дончанам символизирует надежду", – заключила Анна Ревякина.