В штате Иллинойс зафиксирован первый случай смерти от загадочной болезни вейперов. Мужчина был госпитализирован с симптомами тяжелого респираторного заболевания.

В штате Иллинойс зафиксирован первый случай смерти от загадочной "болезни вейперов". Мужчина был госпитализирован с симптомами тяжелого респираторного заболевания. Известно, что незадолго до появления симптомов он курил вейп. Департамент здравоохранения штата сообщил о смерти этого пациента, передает РИА Новости.Ранее Центр профилактики и контроля заболеваний (CDC) сообщал о 94 случаях странной болезни, поражающей курильщиков электронных сигарет. В настоящее время число заболевших достигло 200. В одном только штате Иллинойс за неделю число пострадавших любителей вейпа удвоилось.Пациенты с жалобами на одышку, усталость, боли в груди, повышение температуры обращались в больницы ряда штатов – Калифорнии, Висконсина, Иллинойса, Индианы, Миннесоты. В основном болезнь поражает молодых людей. Пациенты признавались, что они курили смеси собственного изготовления, в том числе с добавлением каннабиса.