Украинские политики своими заявлениями извращают концепцию мирного сотрудничества от Лиссабона до Владивостока. Об этом написала в субботу на своей странице в Facebook официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Украинские политики своими заявлениями извращают концепцию мирного сотрудничества от Лиссабона до Владивостока. Об этом написала в субботу на своей странице в Facebook официальный представитель российского МИД Мария Захарова.Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян выступил с утверждением о том, что "над Владивостоком снова будет украинский флаг", как это было "100 лет назад". Комментируя его высказывание, Захарова подчеркнула, что эта мысль — не столько глупая, сколько чудовищная. И напомнила, что в 1918—1919 годах Владивосток практически захватили интервенты — войска Чехословакии, США, Японии, Канады и других стран. Идея единой Европы обсуждалась не одно столетие. Однако эта философия извращена до неузнаваемости, считает Захарова. Причем вместо идеи единого пространства Европе через Украину предлагают иные концепции.Французский президент Эммануэль Макрон по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным написал на русском языке, что Россия — это "очень глубоко европейская страна", и Франция верит в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока. За что был жестко раскритикован на Украине. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию Киева на слова президента Франции. Пушков заявил, что Украина, в отличие от России, ничего не может дать Европе. Ей в концепции единой Европы от Лиссабона до Владивостока отведена роль "плацдарма для давления на Россию".