Депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек назвал крымчан образца 2014 года мальчиками для битья. А теперь сравнивают Крым и Донбасс с похищенными злым соседом детьми.

Депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек назвал крымчан образца 2014 года "мальчиками для битья". По его мнению, так считали украинские власти до референдума о принадлежности полуострова. Свое высказывание Бальбек подтвердил тем, что украинские политики позволяли себе оскорбления в адрес крымчан, обвиняли жителей полуострова сепаратизме, в неприятии истинных украинских "героев" типа Мазепы и Бандеры и т. д.Нынешний президент Украины, тогда занимавшийся телепроектами, оценивал выбор украинцев на референдуме 2014 года, не выбирая выражений. И сейчас, уже в статусе президента, Владимир Зеленский не сказал "ни слова правды по Крыму и Донбассу", утверждает политик. В своих высказываниях он выражает презрение к людям, не принявшим госпереворот в 2014 году.Комментируя сравнение Зеленским Крыма и Донбасса с детьми, отобранными жестоким соседом, Бальбек заявил, что от таких родителей дети и сбегают. Сегодня Зеленский выступил с речью по поводу Дня независимости Украины, в которой говорил о Крыме и Донбассе как о детях, которых отобрал жестокий сосед.Коллега политика, глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель считает, что украинские власти видели в Крыму не "родного ребенка, а пасынка" и относились к нему соответствующе — демонстрировали неуважение и пренебрежение. Более 20 лет Крым обирали, и обделяли во всем, ущемляли права русскоязычного населения. Гемпель назвал годы нахождения Крыма в составе Украины оккупацией.Однако и сейчас Зеленский вместо того, чтобы думать о благосостоянии украинцев, продолжает играть на низких нотках враждебности и никак не выйдет из образа своего персонажа Голобородько из сериала "Слуга народа", считает политик.