Состояние музыканта, актера и поэта Петра Мамонова, который в субботу, 24 августа, попал в реанимацию с инфарктом, оценивается как стабильное, сообщила супруга артиста Ольга Мамонова.

Состояние музыканта, актера и поэта Петра Мамонова, который в субботу, 24 августа, попал в реанимацию с инфарктом, оценивается как стабильное, сообщила супруга артиста Ольга Мамонова.По ее словам, она увидела, что мужу плохо, посадила его в машину и повезла в Москву. Как уточнила Ольга, они живут в деревне, в 140 километрах от столицы. Инфаркт у Мамонова случился минувшей ночью. В Москве вызвали скорую, медики подтвердили диагноз и отвезли артиста в Первую градскую больницу.В связи со случившимся все дальнейшие концерты Мамонова, которому в апреле исполнилось 68 лет, отменены, пишет РИА Новости. На странице музыканта в Facebook размещена просьба помолиться о его здоровье.