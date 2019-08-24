Мужчина выкинул из общественного неадекватного пассажира, хамившего женщине-кондуктору и отказавшегося платить за проезд. Обиженный дебошир принялся вершить месть, не откладывая ее в долгий ящик – пострадал ни в чем не повинный автобус.

В Сети появилось видео с камеры наблюдения, запечатлевшей конфликт, произошедшей вечером в минувшую среду, 21 августа, в пермском автобусе.Как рассказали очевидцы, агрессивный пассажир вел себя не слишком адекватно, отказался платить за проезд и нахамил женщине-кондуктору.Сидевший рядом с ним мужчина не выдержал и выставил молодого человека из автобуса.Обидевшийся пассажир, которого выкинули из салона буквально за шкирку, принялся мстить – он разбил стекло, несколько раз ударив по нему автомобильным номером, который был у него в руках.Как сообщают местные СМИ, личностью дебошира уже заинтересовались в правоохранительных органах.