Губернатор Московской области Андрей Воробьев занял четвертое место среди ведущих свои блоги губернаторов по уровню цитируемости за минувший июль. Среди лидеров оказался и мэр Москвы ..

Губернатор Московской области Андрей Воробьев занял четвертое место среди ведущих свои блоги губернаторов по уровню цитируемости за минувший июль. Среди лидеров оказался и мэр Москвы Сергей Собянин.Наиболее цитируемой стала публикация Воробьева о помощи пострадавшим от прорыва дамбы в Рузском округе, которым он пообещал по два миллиона рублей, сообщает интернет-издание "". Помимо Воробьева и Собянина в число самых популярных попали глава Чечни Рамзан Кадыров, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.