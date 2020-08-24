Авария с пассажирским автобусом на улице Добросельской произошла по причине плохого самочувствия водителя. Эту информацию подтверждают в пресс-службе УМВД области. Напомним, 23 августа

Авария с пассажирским автобусом на улице Добросельской произошла по причине плохого самочувствия водителя. Эту информацию подтверждают в пресс-службе УМВД области. Напомним, 23 августа около 8 часов вечера на улице Добросельской в районе дома 208, рядом с поворотом на улицу Воронина произошло ДТП. Автобус маршрута №18С врезался в линию электропередач. Машина буквально снесла столб, часть конструкции