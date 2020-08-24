Впервые за 22 года финал Лиги чемпионов закончился со счетом 1:0.

Немецкая "Бавария" стала победителем Лиги чемпионов, в финале турнира обыграв французский "Пари Сен-Жермен".Встреча в Лиссабоне в воскресенье завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч, который оказался победным, забил Кингсли Коман на 59-й минуте.Решающий матч турнира, растянувшегося из-за паузы в розыгрыше еврокубков, вызванной пандемией, прошел в Лиссабоне на "Эштадиу да Луш". Планировалось, что финал 30 мая примет Стамбул, но УЕФА из-за эпидемиологической ситуации был вынужден поменять формат проведения турнира, который был завершен в Лиссабоне в формате "Финала восьми", а победитель каждой стадии на пути к финалу определялся в одной, а не в двух встречах.Финальный матч в воскресенье начался с активных действий "Баварии", но парижане отвечали контратаками и в итоге именно они создали самый опасный момент в первые 20 минут встречи, когда забить Неймару помешало лишь мастерство вратаря мюнхенцев Мануэля Нойера.В середине тайма "Бавария" провела вынужденную замену – вместо Жерома Боатенга вышел Никлас Зюле. По итогам первой 45-минутки, завершившейся без забитых мячей, команды показали примерно равную игру: "Бавария" имела территориальное преимущество, а "ПСЖ" выглядел лучше на контратаках.Второй тайм начался с обоюдных атак, рос и градус борьбы, в результате после фола мюнхенцев на Неймаре на поле даже произошла небольшая потасовка.На 59-й минуте воспитанник "ПСЖ" Коман, с 2015 года выступающий за "Баварию", получил в штрафной передачу верхом и головой точно переправил мяч в ворота Кейлора Наваса. Парижане заиграли активнее, но "Бавария", получив преимущество, стала все больше и больше забирать преимущество, раз за разом гася атаки французов. Под занавес встречи "ПСЖ" пошел на финальный штурм и создал несколько опасных моментов, но надежно действовал Нойер. Мюнхенцы довели матч до победы – 1:0.