В 2020 году 70 процентов выделенных средств пошли на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет, семьям с детьми до 3 лет, на региональные выплаты семьям при рождении второго и последующих детей.

21 августа на своей пресс-конференции председатель комитета по социальной политике Елена Янина рассказала журналистам о реализации в регионе программы «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области».В 2020 году 70 процентов выделенных средств пошли на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет, семьям с детьми до 3 лет, на региональные выплаты семьям при рождении второго и последующих детей. Основную ресурсную нагрузку по этой программе взял на себя Департамент социальной защиты населения, который и осуществляет все упомянутые выплаты.- Поддержка семьи важна не только на этапе рождения, когда ребёнок появляется на свет, но и потом, во время взросления, учёбы, становления его как личности. Поэтому в программу включаются меры поддержки талантливой молодёжи, укрепления института семьи, патриотическое воспитание молодого поколения», – отметила Елена Янина.К примеру, помимо прямых денежных выплат семьям с детьми, в программу вошли стипендия «Надежда земли Владимирской» для талантливых школьников и студентов, мероприятия ко Дню матери и другие.-Мы видим своей задачей формирование личности с традиционными ценностями и стараемся, чтобы как можно больше молодых активных граждан оставалось внутри региона, чтобы они становились крепкой основой для экономической и других сфер жизни области, – подчеркнула Елена Янина.