Что же всё-таки появится рядом с лугопарком «Дружба»? Общественница Светлана Мангушева продолжается высказываться по злободневному вопросу. Ранее она заявляла о том, что у городских

Что же всё-таки появится рядом с лугопарком «Дружба»? Общественница Светлана Мангушева продолжается высказываться по злободневному вопросу. Ранее она заявляла о том, что у городских властей есть намерение построить аквапарк рядом с «Дружбой». Теперь представительница общественности не столь категорична. Светлана Мангушева, общественница: Корреспондент: — Я правильно понимаю, что от идеи построить аквапарк никто не отказывается? Мангушева: