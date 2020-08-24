За убийство родного дяди предстанет перед судом. Следком завершил расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя Суздальского района. В начале расследования следователи

За убийство родного дяди предстанет перед судом. Следком завершил расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя Суздальского района. В начале расследования следователи опубликовали видео, на котором молодой человек рассказывает, как расправлялся с родственником. По версии следствия, племянник нанес 46-летнему мужчине множественные удары ногами и палкой по голове и телу. Избитого дядю он погрузил в багажник