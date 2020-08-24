Появится «бережливая поликлиника», открытая регистратура, комфортные места ожидания, игровая зона, комната для кормления грудных детей

Долгожданное обновление.Ремонтные работы в рамках региональной программы «Развитие детского здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение» будут завершены до конца 2020 года. На ремонт и оснащение детской поликлиники из федерального и регионального бюджетов выделено свыше 8,7 млн рублей.Как сообщил и.о. главного врача Селивановской центральной районной больницы Евгений Дунаев, здесь появится «бережливая поликлиника», открытая регистратура, комфортные места ожидания, игровая зона, комната для кормления грудных детей, инфомат, электронное табло, навигационные таблички и другие атрибуты современной поликлиники. Для мам с маленькими детьми на уличной территории оборудуют крытые колясочные.Кроме того, будут отремонтированы кабинеты врачей, санитарные комнаты, холл и входная группа. После ремонта детская поликлиника полностью преобразится – предстанет в современном дизайне и ярких цветовых решениях.Как отмечает пресс-служба администрации Владимирской области, особое внимание – созданию безбарьерной среды для удобства маломобильных пациентов. У входа в поликлинику появятся пандус, автоматические двери и кнопка вызова персонала. При этом санитарные комнаты будут приспособлены для посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Для нужд детской поликлиники уже закуплено современное медицинское оборудование – дефибриллятор, электрокардиограф, офтальмологические приборы. Ожидается поставка других изделий медицинского назначения и медицинской мебели.В результате масштабной модернизации детской поликлиники в ней будут не только созданы комфортные условия для пациентов и медперсонала, но и повысится доступность медицинской помощи за счёт внедрения системы информатизации и бережливого производства.(Фото: Пресс-служба администрации Владимирской области)