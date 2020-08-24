Вместе с ней играли два мальчика-подростка, которые тоже пострадали.

Как сообщает региональный СледКом, сегодня днем в Кольчугинском районе пострадали два мальчика и погибла девочка. Дети играли на заброшенной конюшне. По информации регионального СледКома, на детей обрушились плиты перекрытия. Мальчики-подростки 12-13 лет получили травмы, а девочка умерла на месте. Ее друзья госпитализированы в Кольчугинскую ЦРБ, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. Пострадавших из-под обрушившихся строительных материалов доставали сотрудники пожарно-спасательной части №20 города КольчугиноИз-под плиты детей вызволили сотрудники пожарно-спасательной части №20 города Кольчугино, как рассказали в управлении МЧС Владимирской области.Следствие устанавливает все обстоятельства происшествия, в том числе собственников заброшенной конюшни, опрашивает всех, кто мог что-то знать о трагедии. Недостроенные и аварийные дома изначально считаются объектами повышенной опасности. Собственник должен позаботиться о том, чтобы доступ в такие объекты был тщательно закрыт.