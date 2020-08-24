Во Владимирской области граждане старшего возраста еще две недели должны поберечь себя и ограничить свои контакты.

По информации пресс-службы Владимирской области, соответствующие изменения внесены в Указ Губернатора от 17.03.2020 №38 «О введении режима повышенной готовности»В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции для граждан старше 65 лет до 6 сентября в нашем регионе продлевается срок действия ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия. В частности, сохраняется необходимость соблюдения ими режима самоизоляции по месту проживания либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.Напомним, к исключениям для режима самоизоляции относятся обращение за медицинской помощью, выгул животных, посещение объектов розничной торговли с 09:00 до 12:00 с использованием средств индивидуальной защиты (масок, респираторов).В целом, Владимирская область перешла на третий этап снятия коронавирусных ограничений.Роспотребнадзор собщает что заболеваемость коронавирусом в регионе снижается.Снят запрет на работу организаций досуга граждан (в том числе ночных клубов, дискотек, детских игровых комнат, детских развлекательных центров);Вновь разрешено курение кальянов в кафе, барах и ресторанах (но это ненадолго, пока не вступит в силу запрет Госдумы).Лица в возрасте до 18 лет вновь могут посещать общественные места и торговые центры без сопровождения родителей и законных представителей;Жителям Владимирской области, прибывшим из других регионов, где есть случаи COVID-19, больше не нужно сообщать об этом по телефону «112» или на горячую линию департамента здравоохранения. Они должны следить за своим здоровьем и при первых симптомах ОРВИ вызвать врача на дом;Жителям региона, вернувшимся из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, по-прежнему требуется соблюдать самоизоляцию и другие предписания главного санитарного врача РФ;Анализы на коронавирус будут брать у лиц с симптомами ОРВИ, которые контактировали с заболевшими или прибыли из неблагополучных территорий, а также у лиц с внебольничной пневмонией при неблагоприятном исходе заболевания. Из списка исключили пациентов с ОРВИ, обследуемых в рамках еженедельных мониторинговых исследований;Образовательные учреждения вновь могут работать в обычном режиме. Это значит, что новый учебный год начнется без дистанционки;Снят запрет на работу СПА-салонов и массажных салонов.При этом сохраняются некоторые ограничения:Запрещены развлекательные, спортивные, выставочные и прочие массовые мероприятия, в том числе в парках и торговых центрах. Исключение составляют лишь культурно-просветительские мероприятия на свежем воздухе;В регионе по-прежнему нужно соблюдать социальное дистанцирование, самоизоляцию для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями, а также использование масок в транспорте и общественных местах.Пресс-служба администрации Владимирской области