Представляющий интересы семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова Александр Добровинский пообещал, что следующее слушание будет очень интересным. На нем будет представлена важная информация, которая, вероятно, поставит точку в деле Михаила Ефремова.

Представляющий интересы семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова Александр Добровинский пообещал, что следующее слушание будет очень интересным. На нем будет представлена важная информация, которая, вероятно, поставит точку в деле Михаила Ефремова.Судебное заседание, намеченное на 24 августа, не состоялось в Пресненском суде, поскольку Михаил Ефремов так и не нашел замену адвокату Эльману Пашаеву. Однако в этот день прошло экстренное совещание, на котором Александр Добровинский получил "сверхнужную" и "сверхинтересную" информацию.Адвокат не стал раскрывать подробности, но пообещал, что информация будет обнародована на следующем судебном заседании 31 августа. Исходя из слов Добровинского, для семьи Захарова новые данные весьма важны. "Все идет к обвинительному приговору", – цитирует юриста .Напомним, на прошлой неделе Ефремов удивил общественность: он отказался от услуг Эльмана Пашаева. Актер заявил, что устал от насмешек в адрес юриста. Якобы его никто не воспринимает всерьез.Некоторые известные в Москве адвокаты признались, что не готовы взяться за дело Ефремова на данной стадии, поскольку . Михаилу Олеговичу нужно было признать вину и оказать помощь семье погибшего в ДТП, считают эксперты.