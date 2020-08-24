Во второй половине августа компания ООО «Владимирский хлеб», совместно с АО «Владимирский хлебокомбинат» (они входят в одну группу компаний – «DeLavant») завершают уборку пшеницы.

Для того, чтобы свежий хлеб попал на обеденный стол, любому владимирцу достаточно дойти до ближайшего супермаркета.Там он обнаружит широкий ассортимент вкусных и полезных продуктов, изготовленных трудолюбивыми руками сотрудников Владимирского хлебокомбината. Рустикальные хлеба, багеты, батоны, сушки и сдобные булочки – настоящий праздник для гурмана! Однако многие из нас даже не представляют насколько сложный технологический процесс стоит за производством «продукта №1». И начинается он отнюдь не в цехах хлебопекарен...Древние традицииВо второй половине августа компания ООО «Владимирский хлеб», совместно с АО «Владимирский хлебокомбинат» (они входят в одну группу компаний – «DeLavant») завершают уборку пшеницы.Трудно переоценить значение этого злакового растения, ведь именно благодаря ему появились первые цивилизации. Освоение земледелия позволило людям перейти от кочевого образа жизни к оседлому, обеспечило запасами еды, а это привело к росту численности населения и развитию культуры. Спустя 7 тысяч лет с того момента, как первый серп познакомился с золотыми колосьями, пшеница по-прежнему занимает важнейшее место в пищевой промышленности. Именно из неё делают важнейший ингредиент любого хлеба – муку.В Юрьев-Польском районе предприятия группы компаний «DeLavant» засеяли пшеницей около 980 гектаров полей, а примерно 300 гектаров – выделили под рожь.- Ожидаемая урожайность, которая сейчас полностью оправдывается, составляет примерно 40-45 центнеров зерна с гектара, - рассказывает управляющий ООО «Владимирский хлеб» Александр Родомакин. - На фоне результатов прошлого года – это, примерно, на 10 центнеров больше по объёму. Когда мы говорим об урожае, важно учитывать, что всё очень сильно зависит от погоды и от сил, которые вкладывают в землю. Важны агрохимические и агротехнические мероприятия, которые мы проводили, грамотное районирование сортов. Совокупность всех этих факторов и обеспечивает прирост урожая.Ещё один секрет успеха заключается в продуманном подборе сорта пшеницы. Здесь нужно учитывать климат территории, особенности почвы, рельеф местности – критериев огромное количество. В этом году владимирские хлеборобы отдали предпочтение новому сорту с красивым женским именем «Августина», и не прогадали. Её колосья низкорослые, устойчивые и их относительно легко собирать.Воля природыОднако абсолютно точно спрогнозировать, в каком объёме земля одарит урожаем невозможно. Есть слишком много факторов, на которые человек повлиять не в силах.- Мы не можем рассчитать успех на 100%, потому что очень зависим от природы, - рассказывает Александр Родомакин. - Мы делаем всё, что от нас зависит, вносим в почву все необходимые удобрения. Например, гербициды для травления сорняков – распыляем их по полю в соответствии со всеми стандартами агрохимии. Вот стоит погожий день, мы их рассеяли, а на следующее утро небо нахмурилось, пошёл дождь. Вода смыла всю химию, трава вновь стала пробиваться.Случаются и другие напасти, которые мешают хлебопашцам. Все мы помним 2010 год, когда наша область была плотно укутана одеялом смога – горели торфяники и леса. Причиной тому была страшная жара и последовавшая за ней засуха. Естественно, катаклизмы сказались и на плодородности земли. В тот год она почти не дала урожая.Но случаются и совершенно обратные ситуации. Например, в 2016 году лето было идеальным для земледелия. Благосклонная природа подарила поистине богатый урожай при минимальных вложениях в землю. Сотрудники «Владимирского хлеба» собирали от 50 до 60 центнеров зерна с одного гектара.В этом же году, как отмечают хлеборобы, внешние условия не давали им расслабиться. Своевольная погода демонстрировала изменчивый нрав. Весна была не очень тёплой, случались дожди, часто разгуливались ветра. Но положение спас новый сорт пшеницы. «Августина» стойко пережила все испытания, в то время, как колосья других сортов прижались к земле, словно по ним проехали асфальтоукладочным катком, а в таком положении растения развиваются плохо.- Сейчас всё зерно, которое мы собираем, отличного хлебопекарного качества, его полностью перерабатывают на муку, - с гордостью говорит управляющий «Владимирского хлеба».Общими усилиямиВсего на сборе пшеницы компания задействовала 8 комбайнов. Специализированная машина для жатвы – дорогая, сложная в обращении и обслуживании техника, управлять которой должны настоящие профессионалы своего дела. Поскольку своих комбайнов у предприятия нет, очень важно работать с надёжными партнёрами, которые добросовестно справляются с поставленными задачами.- На наших полях работают комбайны не только из владимирских хозяйств, - рассказывает Александр Родомакин. - Мы привлекаем машины из Ивановской области и даже из далёко Калмыкии.Однако мало добросовестно собрать урожай – нужно в целости и сохранности доставить его на производство. Для транспортировки зерна наняли частные компании-перевозчики. Из поля к заводу сырьё для будущей муки доставляют 8 мощных КАМАЗов, способных преодолеть сельскую распутицу, не растеряв драгоценный груз.Основной компонентЗерно, которое собирают в Юрьев-Польском районе сотрудники группы компаний «DeLavant», в основном отправляют на производство муки. Она, в свою очередь, попадает в цеха Владимирского хлебокомбината. Доля муки собственного производства у главного хлебопекарного предприятия региона превышает порог 30%.Себестоимость, которая получается в результате собственного производства, выходит значительно ниже, чем при закупке. Когда речь идёт о масштабном изготовлении «продукта №1», которым нужно накормить всю область и отправить его на продажу в соседние регионы – это очень немаловажно. Кроме того, в качестве сырья сомневаться не приходится.Из муки, которую получают в результате переработки Юрьев-Польской пшеницы, делают большую часть «флагманской» продукции Владимирского хлебокомбината. Она входит в число основных компонентов социальных хлебов, которые неизменно пользуются спросом у жителей и гостей нашего региона. Она же придаёт особый вкус традиционным батонам, сушкам и баранкам, а без них невозможно представить сервировку традиционного русского стола. В новом высокотехнологичном цехе, которому могут позавидовать многие европейские предприятия, производят рустикальные хлеба, которые пользуются популярностью у людей, следящих за фигурой.Кроме того, качество муки, изготавливаемой специалистами группы компаний «DeLavant», не раз оценивали на самом высоком уровне. Тот факт, что владимирская мука не содержит в себе искусственных компонентов и отличается высокими показателями качества, осенью прошлого года принёс нашим землякам золотую и серебряные медали на Международном смотре качества муки и хлеба.Секрет успехаЧтобы достичь максимального качества муки, сотрудники предприятия подходят к рабочему процессу с математической точностью. С полей зерно попадает в Юрьев-Польский, где расположены элеватор и мельница. Там сырьё сушат и перерабатывают.В процессе производства важна каждая мелочь – нужно правильно определить степень влажности сырья, грамотно подобрать температуру сушки. Кроме того, муку производят из неоднородных зёрен - мешают урожаи, собранные в разные сезоны, и «миксуют» сорта. Это необходимо для того, чтобы мука, которую в дальнейшем отправят в хлебопекарные цеха, была высококачественной. Чтобы каждый этап выполняли безукоризненно, требуется тщательная лабораторная проверка.Мы внимательно проверяем все партии зерна, на современном, высокоточном оборудовании - говорит начальник лаборатории ООО «Владимирский хлеб» Елена Комарова. – Если объяснять просто, то выглядит это так: из каждой прибывшей с полей машины мы берём пробы зерна. Для этого используем особую, проверенную методику. В лаборатории мы определяем влажность сырья и делаем средний образец. Затем распределяем по силосам (большим ёмкостям для хранения зерна) сорта пшеницы, высчитываем сколько и как их нужно хранить. Спустя определённое время досушиваем зерно и подтверждаем его качество.За последние пару лет элеватор ООО «Владимирский хлеб» претерпел качественные преобразования. Сейчас он соответствует уровню самых высоких стандартов, не только российских, но и европейских.- На данный момент доля собственных пшеницы и ржи составляет 30% от всего сырья, используемого предприятиями группы компаний DeLavant, - говорит заместитель исполнительного директора АО «Владимирский хлебокомбинат» Владимир Лялин. - И мы, конечно, не собираемся останавливаться на достигнутом, намерены увеличивать долю собственного зерна и муки. Это обеспечивает в том числе и стабильность производству. Например, в прошлом году в продаже было мало ржи, стоимость её на рынке серьёзно возросла. Собственные запасы позволяют нам меньше зависеть от условий рынка. Но, пожалуй, самый важный момент — стопроцентная уверенность в качестве зерна и муки. Ведь мы лично создаём оптимальные условия хранения и переработки.Впечатляющий масштабРожь – ещё один вид, которым предприятие засеивает поля. Несмотря на то, что в процентном соотношении её доля значительно уступает пшенице, она также весьма значима для владимирских хлебопёков.Дело в том, что в прошлом году урожай ржи в наших краях был крайне посредственным. Естественно, что и закупочная цена на неё сильно выросла. Чтобы перестраховаться от колебаний рынка, в группе компаний «DeLavant» решили, что 300 га. пахотных угодий нужно выделить именно под рожь. И не прогадали. Лабораторные исследования показали, что в этом году она выросла очень качественной. Её сбор должны начать в ближайшее время.Кроме того, Владимирский хлебокомбинат располагает собственными плантациями малины (8 гектар) и смородины (23 гектара). Ягоды попадают в начинку кондитерских изделий. Смородину пока не собирали, а вот сезон малины – в самом разгаре. Как рассказывают сотрудники предприятия, у ягоды отменные вкусовые качества, а на плантации царит удивительный аромат...Для справки:В Юрьев-Польском районе предприятия группы компаний «DeLavant» засеяли пшеницей около 980 гектаров полей, а примерно 300 гектаров – выделили под рожь.Доля муки собственного производства у главного хлебопекарного предприятия региона превышает порог 30%.Илья Морозов