Выбор редакции - компас в море новостей!

Выбор редакции - компас в море новостей!КТО ПРИШЕЛ И КТО УШЕЛ- Анатолий Курганский возглавил администрацию Камешковского района- На пост мэра Владимира теперь претендуют всего четыре человекаВ ТЯЖЕЛОМ СОСТОЯНИИ Муромскую школьницу, пострадавшую в ДТП, перевезли в московскую клиникуОСТАНОВИЛСЯ В СТОЛБ Во Владимире водитель пассажирского автобуса потерял сознание за рулемВСЕ СВОИ В Суздале племянник утопил в реке родного дядюБЕЗ ТОЧЕЧНОЙ ЗАСТРОЙКИ Михаил Романычев анонсировал новый генплан Владимира