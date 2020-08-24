Выбор редакции - компас в море новостей!
Выбор редакции - компас в море новостей!
КТО ПРИШЕЛ И КТО УШЕЛ
- Анатолий Курганский возглавил администрацию Камешковского района
- На пост мэра Владимира теперь претендуют всего четыре человека
В ТЯЖЕЛОМ СОСТОЯНИИ Муромскую школьницу, пострадавшую в ДТП, перевезли в московскую клинику
ОСТАНОВИЛСЯ В СТОЛБ Во Владимире водитель пассажирского автобуса потерял сознание за рулем
ВСЕ СВОИ В Суздале племянник утопил в реке родного дядю
БЕЗ ТОЧЕЧНОЙ ЗАСТРОЙКИ Михаил Романычев анонсировал новый генплан Владимира