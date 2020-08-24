Появление вооруженного Александра Лукашенко без обоймы вызвало много вопросов. Эксперт рассказал, почему белорусский лидер был без патронов.

Появление вооруженного Александра Лукашенко без обоймы вызвало много вопросов. Эксперт рассказал, почему белорусский лидер был без патронов.В минувшее воскресенье, 23 августа, в Минске состоялся марш против действующего президента. Десятки тысяч граждан вышли на улицы с требованием отставки Александра Лукашенко. Они кричали "Уходи!" и держали бело-красно-белые флаги.В тот же день в Сети распространились кадры, сделанные возле Дворца Независимости в столице. Президент в бронежилете и с оружием в руках выходит из вертолета и идет в сторону здания. Лукашенко всем видом показывает, что готов защитить свою резиденцию от демонстрантов.Бывший сотрудник спецназа Владимир Войков рассказал, что белорусский политик держит в руках малогабаритную версию автомата Калашникова. Это оружие долгое время использовали российские спецподразделения, сейчас же оно популярно в странах СНГ."Почему Лукашенко несет оружие без магазина – это главный вопрос. Вероятно, что это имиджевый образ готового к бою человека, для устрашения", – выразил мнение эксперт.23 Авг 2020 в 10:38 PDTПо словам Войкова, на самом деле президент не был готов к боевым действиям. На это указывают его наспех одетый разгрузочный жилет, а также отсутствие специального снаряжения. Серьезная перестрелка могла бы закончиться трагедией для .