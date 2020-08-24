Это результат повышения квалификации учителей технологии, которые прошли обучение в технопарке "Кванториум".

В новом учебном году в регионе откроется более сорока образовательных центров. Так называемые "Точки роста" появятся на базе школ. Это результат повышения квалификации учителей технологии, которые прошли обучение в технопарке "Кванториум".Педагогам рассказали об инструментах дизайн-мышления и форматах проведения занятий. В «Точках роста» будут представлены такие направления, как хайтек, виртуальная и дополненная реальность, IT-технологии, аэро и гео информационные технологии, робототехника, промышленный дизайн. Участники в игровой форме работали над проектами – делали все то, что уже скоро предстоит делать их ученикам в школах: генерировали идеи, конструировали прототипы, затем защищали свой проект – сценарий занятия с применением новых технологий. Центры цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста» создаются в рамках нацпроекта «Образование». Второй год подряд они открываются не только в городских, но и сельских школах. В следующем учебном году их будет сорок две, а всего за два года их открыто более шестидесяти.