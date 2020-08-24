В целях снижения риска детского дорожно-транспортного травматизма и адаптации школьников к сложным дорожным условиям города в каждом округе столицы госавтоинспекторы проведут уроки безопасности...

В связи с приближением нового учебного года с 24 августа по 7 сентября 2020 года Управление ГИБДД города Москвы проведет общегородской профилактический рейд.В целях снижения риска детского дорожно-транспортного травматизма и адаптации школьников к сложным дорожным условиям города в каждом округе столицы госавтоинспекторы проведут уроки безопасности, квесты и викторины, направленные на профилактику дорожной аварийности с участием несовершеннолетних участников дорожного движения.В рамках мероприятия сотрудниками столичной Госавтоинспекции будет проведен ряд акций, таких как «Ваш пассажир – ребенок!», «Маленький пешеход», «Юный велосипедист» и другие. Инспекторы дорожно-патрульной службы выступят с призывом к родителям юных пешеходов с самого раннего возраста воспитывать в детях дисциплинированность и внимательность, а также прививать навыки безопасного поведения на улицах, во дворах и на дорогах города. Также автоинспекторы обратятся к водителям с напоминаем о необходимости применения детских удерживающих устройств в салоне автомобиля. Юным участникам дорожного движения полицейские расскажут о правилах безопасности при пересечении проезжей части.В августе сотрудники Госавтоинспекции осуществили проверку территорий, непосредственно прилегающих к общеобразовательным учреждениям города, чтобы удостовериться в наличии соответствующих дорожных знаков и разметки, светофоров, искусственных неровностей, а также эксплуатационного состояния проезжей части на подъездных путях к учебным учреждениям. По итогу незамедлительно приняты меры по исправлению недостатков.В комплекс профилактических мероприятий в обязательном порядке входят встречи руководящего и инспекторского состава ГИБДД с коллективами автопредприятий города. В ходе бесед сотрудники Госавтоинспекции напомнят о том, что за лето дети отвыкли от интенсивного городского движения, а тысячи малышей впервые пойдут в школу и станут активными участниками дорожного движения. Все это обязывает водителей быть предельно внимательными на дороге, особенно вблизи общеобразовательных учреждений.В День знаний в целях обеспечения безопасности дорожного движения ко всем школам будут приближены посты ДПС.В преддверие начала нового учебного года Госавтоинспекция города Москвы призывает взрослых участников дорожного движения позаботиться о безопасности детей и собственным примером демонстрировать ответственное и законопослушное поведение на дороге.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81