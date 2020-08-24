Владимир Сипягин: Нам нужно объединить усилия и дать твердый отпор нарушителям.

Рекультивация и содержание объектов размещения отходов, выведенных из эксплуатации во Владимирской области, обсудили на рабочем совещание, которое 21 августа провёл Губернатор Владимир Сипягин. В нем приняли участие руководители органов исполнительной власти и структурных подразделений областной администрации, надзорных ведомств, глава администрации Петушинского района Сергей Великоцкий.Одним из центральных в повестке был вопрос о Покровской свалке твёрдых бытовых отходов. По решению суда она должна быть закрыта с 2016 года. Но из-за постоянной смены собственника рекультивация объекта не произошла. В конце 2019 года хозяином свалки стала компания «Экоальянс». Однако рекультивация так и не началась. Более того, в июле были зафиксированы факты завоза отходов и горения свалки. Также, по сведениям прокуратуры, в результате деятельности «Экоальянса» на территории Покровской свалки имеет место быть загрязнение земель лесного фонда. В отношении компании ведётся административное расследование.На сегодняшний день на свалку в Покрове завезён грунт, ведётся работа по установке барьерных ограждений, препятствующих проезду, проработаны маршруты подвижных патрулей.«Есть два пути решения проблемы: первый – судебный, заставить собственника через суд рекультивировать свалку в Покрове, второй, предложенный Департаментом природопользования, – переоформить землю и передать её в муниципальную собственность c учётом требований правовых актов, после чего заниматься рекультивацией этого объекта», – предложила председатель государственно-правового комитета Елена Шаломенцева.«Прокуратура отрабатывает этот вопрос в суде, Росприроднадзор – административные дела и так далее. Будет правильно создать рабочую группу для разработки алгоритма дальнейших действий. Включить в неё судебных приставов, МЧС, Росприроднадзор, прокуратуру, департаменты лесного хозяйства и природопользования», – отметили областной представители прокуратуры.Решение вопроса с рекультивацией требуется и по другим объектам региона. На текущий момент, по сообщению директора Департамента природопользования и охраны окружающей среды Татьяны Клименко, во Владимирской области 10 свалок подлежат ликвидации. В этом году в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология» планируется рекультивировать 3 объекта: в Красной Горбатке, Петушках и микрорайоне Оргтруд города Владимира. Также подано ещё три заявки для включения в федеральную программу 2021-2022 годов свалок близ города Курлово, деревень Фоминки Гороховецкого района и Ащерино Ковровского района. Кроме того, три объекта на сегодняшний день находятся на стадии разработки проектно-сметной документации: Вязниковская городская и Мстёрская свалка в Вязниковском районе и Суздальская городская. Есть два проблемных объекта, не имеющих ПСД: Камешковская и Гусь-Хрустальная свалки.«Президент России в рамках нацпроекта «Экология» ставит задачу ликвидировать незаконные свалки. Сбор, транспортировка, хранение и иные манипуляции с ТКО должны стать цивилизованными. К завершению пятилетки нацпроектов 16,2 процента твёрдых коммунальных отходов будут перерабатываться. На смену свалкам придут суперсовременные экотехнопарки, в том числе и у нас в области. Рассчитываем, что к 2024 году инциденты, подобные покровскому, александровскому и так далее, уйдут в прошлое. Но для этого нам сейчас нужно объединить усилия и дать твёрдый отпор нарушителям», – заявил Владимир Сипягин.