Управляющего группы компаний «DeLavаnt» поблагодарил Совет Федерации

@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm }p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; line-height: 115%; text-align: left; orphans: 2; widows: 2; background: transparent }Управляющего группы компаний «DeLavаnt» поблагодарил Совет Федерации.Всем известные события весенних месяцев стали серьёзным испытанием для многих жителей нашей области.Большинство из нас были вынуждены находиться в самоизоляции, чтобы минимизировать вероятность встречи со смертельно опасным вирусом. Банальный поход до ближайшего продуктового магазина превращался в настоящее испытание, требующее максимальной бдительности и оснащённости защитными средствами. Новостная лента больше походила на фронтовые сводки...Дарившие жизньВ это сложное время общество обрело новых героев, самоотверженно трудившихся в тяжёлых условиях, подвергавших себя риску заражения и чётко осознававших, что от их работы зависят жизни тысяч сограждан. Заметное место в славных рядах заняли сотрудники Владимирского и Вязниковского хлебокомбинатов, входящих в группу компаний «DeLavаnt».- В нашей группе компаний сейчас работают полторы тысячи человек, - говорит управляющий АО «Владимирский хлебокомбинат» Алексей Лялин. - За свой трудовой коллектив я могу сказать с гордостью, что у нас не было ни одного человека, который бы заявил: «нет, я боюсь заболеть и сегодня не пойду на работу». Наши сотрудники добросовестно трудились в ночные и дневные смены, производственные цеха и офисы ни на минуту не закрыли. Полторы тысячи человек в жёстких условиях пандемии, страха, который присутствовал у каждого из нас, выходили на работу, выполняли свой долг и выпускали хлеб.Благодаря труду наших хлебопёков на столы жителей региона каждый день попадал «продукт №1» - свежий и полезный хлеб, значение которого переоценить очень трудно. Неспроста в тяжёлые времена он становится настоящим символом жизни – это очень хорошо знают представители старшего поколения, пережившие испытания Великой Отечественной войны.Кстати, в течение 4 самых острых «пандемийных» месяцев сотрудники группы компаний «DeLavant» уделяли особое внимание социальным проектам. Они заботились о пенсионерах, малоимущих и многодетных семьях. От самых крупных хлебокомбинатов области – Владимирского и Вязниковского, жителям доставили более 4 тыс. соцпакетов с продуктами первой необходимости. Кроме того, к празднику Пасхи наборы для пожилых людей пополнили более 500 куличей.Закономерный результатТруды владимирских хлебопёков не остались незамеченными на самом высоком уровне. Управляющий группы компаний «DeLavаnt» Алексей Лялин получил благодарность от Совета Федерации за эффективную работу в условиях пандемии. Награду вручала сенатор Ольга Хохлова. Она побывала на Вязниковском хлебокомбинате и лично поблагодарила его сотрудников за самоотверженный труд. Также она подвела итоги работы, которую проделали в сложное карантинное время.- В ходе сегодняшней поездки по Вязниковскому району я не могла обойти вниманием предприятие, которое оказалось одним из самых важных в ситуации, неожиданной для всех нас, - говорит член Совета Федерации от Владимирской области Ольга Хохлова. - То, что хлебокомбинат не останавливал работу ни на один день, производил социальную продукцию, которая была востребована - это большая заслуга руководителя. Требования, которые выдвинули в Роспотребнадзоре, были очень жёсткими. Нужно было мобилизоваться, соблюсти все меры предосторожности и не подвести население, чтобы люди могли купить любимый хлеб, даже в самые тяжёлые дни. К счастью предприятию это удалось.Также, во время коронавирусных ограничений группа компаний «DeLavаnt» поддерживала наше старшее поколение, ветеранов, многодетные семьи и инвалидов. С помощью волонтёров хлебокомбинаты доставляли свою продукцию. Они сделали очень большой вклад в преодоление этого непростого времени, выполнили социальную миссию. От председателя Совета Федерации, я передаю благодарность всем владимирским хлебопёкам за эффективную работу в условиях ограничительных мер.Знаковое местоВязниковский хлебокомбинат вошёл в состав группы компаний «DeLavant» 4 года назад. Стоит сказать, что он находится в числе старейших предприятий региона – аромат свежеиспечённого хлеба царит в его цехах уже более 90 лет. Сейчас он занимает второе место в области по объёмам выпускаемой продукции. Специалисты, работающие в его стенах, производят около 30 тонн хлебобулочных изделий в сутки, а это примерно треть объёма, выпускаемого Владимирским хлебокомбинатом.Кроме того, предприятие расположено недалеко от границы с Нижегородской областью, а это открывает дополнительные возможности для развития.- Географическое расположение предприятия и расширяет рынки сбыта, и, в тоже время, создаёт более жёсткую конкуренцию. Мы не привыкли отступать перед трудностями и сделаем всё возможное, чтобы Вязниковский хлебокомбинат динамично развивался. Мы уже направили сюда весьма большие инвестиции, которые помогут модернизировать предприятие, - рассказал Алексей Лялин.Также он сказал, что в Вязниках, возможно, создадут линию по производству замороженной продукции с долгим сроком хранения. «Заморозка» пользовалась хорошим спросом в месяцы самоизоляции, кроме того, есть планы по выходу с ней на европейские рынки. Но пока самая главная задача – совершенствовать работу на внутреннем рынке. Нужно улучшать производственные процессы, повышать качество продукции и расширять ассортимент, ведь совершенству предела нет, а самые главные покупатели – земляки.- Вязниковский хлебокомбинат вносит большой вклад в развитие экономики района, - говорит глава администрации Вязниковского района Игорь Зинин. - За последнее время он создал много новых рабочих мест. Запускают современные линии производств, расширяют продуктовую линейку - всё это, безусловно, радует. Также предприятие активно участвует в городской жизни. И ещё один важный момент: вкус вязниковского хлеба остаётся на высоте. Недаром гости города часто спрашивают, где можно приобрести чёрный "Дарницкий” и белый "Горчичный”.Кроме того, во время эпидемии предприятие не только обеспечивало население хлебом, но и разрабатывало новые продукты! Чем же будет удивлять владимирцев группа компаний DeLavant в ближайшем будущем? Уже готовят к выпуску особый детский хлеб. Он будет отличаться полезными качествами и замечательным вкусом, хлебопёки уверяют, что такого мы ещё не пробовали. Также нас ждут слойки и пирожки с новыми видами сладких и сытных начинок, которые станут отличным перекусом для людей, ведущих активный образ жизни.Для справки: В Вязниках производят около 30 тонн хлебобулочных изделий в сутки, а это примерно треть объёма, выпускаемого Владимирским хлебокомбинатом.Илья Морозов