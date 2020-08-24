Согласно CoinMarketCap, Tether входит в топ-7 криптовалют по рыночной капитализации. Это первый и на данный момент самый популярный стейблкоин. Под стабильной монетой подразумевается подкрепленная фиатом, благодаря которой она не так подвергается волатильности, как традиционные цифровые валюты.

Согласно CoinMarketCap, Tether входит в топ-7 криптовалют по рыночной капитализации. Это первый и на данный момент самый популярный стейблкоин. Под стабильной монетой подразумевается подкрепленная фиатом, благодаря которой она не так подвергается волатильности, как традиционные цифровые валюты.С 2014 года токены выпускались на основе Omni Layer (с 2016 года просто Omni) – протокола, находящегося в открытом доступе и являющегося надстройкой над блокчейном Bitcoin.Криптовалюту Tether Omni, как и любую другую, чаще покупают для инвестирования, чем в повседневных целях, потому что цифровые валюты еще не так распространены, и мало где, ими можно оплатить товары и услуги. В связи с этим, возникает необходимость перевода Tether в фиат.Как вывести криптовалюту Tether OmniВывод Tether Omni может совершаться на разные платежные системы, в том числе на карту ТКС Банк. Сделать это возможно одним из следующих способов:1. Через онлайн-обменники. Наиболее быстрый и удобный вариант, потому что не требует временных затрат на поиск покупателя. Найти обменник, где доступен вывод Tether Omni (USDT) на карту Тинькофф, возможно на странице2. На криптовалютной бирже. Самый надежный метод, потому что криптобиржа выступает посредником и гарантом. Однако придется потратить достаточно много времени, прежде чем получится перевести Tether на карту банка ТКС, учитывая регистрацию, создание ордера, выполнение ордера. Также стоит учитывать комиссию биржи.Как найти надежный обменный пунктСамостоятельный поиск подходящего онлайн-обменника – это долго. Разумнее найти список обменных сайтов, которые представлены на разных мониторинговых порталах, например, .Здесь представлены гарантированно безопасные варианты, потому что они проходят тщательную проверку перед включением в рейтинг. Обновление данных осуществляется каждые 10 секунд, так что пользователи смогут увидеть актуальные сведения.Ознакомившись с ними, пользователь подбирает оптимальный для себя обменный пункт для вывода Tether на карту ТКС Банка (Тинькофф) или для перевода в других направлениях.