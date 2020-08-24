В ближайшее время медицинское оборудование приступит к работе.

В медицинское учреждение поступили 32-срезовый мультиспиральный компьютерный томограф, эндоскопическая стойка с оборудованием и принадлежностями для эндовидеохирургии, а также лазерный хирургический аппарат для проведения малоинвазивных операций.Высокотехнологичное оборудование приобретено в рамках программы сотрудничества Правительства Москвы и администрации Владимирской области, по которой столичные власти выделили субсидию на развитие западных районов нашего региона. Вближайшее время медицинское оборудование приступит к работе. Мультиспиральный компьютерный томограф будет использоваться в стационаре для диагностики онкологических заболеваний и другой патологии. Эндовидеоскопическое оборудование предназначено для проведения малотравматичных урологических операций, а также для операций на органах брюшной полости и суставах.Как отмечаетпресс-службаадминистрации Владимирской области, следующий этап развития районной больницы – запланированное открытие по региональной программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» центра амбулаторной онкологической помощи, который будет оснащен полным спектром оборудования для быстрой диагностики и эффективного лечения основных видов онкопатологии.(Фото:пресс-службаадминистрации Владимирской области)