В программу концерта вошли как русские классические, так и зарубежные произведения.

Дюкинские карьеры стали второй точкой путешествия Музыкальной экспедиции. Там и сейчас идут работы по добыче известняка. В программу концерта вошли как русские классические, так и зарубежные произведения. Помог ли необычный ландшафт музыкантам? Хороша ли акустика? На концерте побывала наш корреспондент Нина Глизница.Русская, испанская, немецкая классика среди камней и скал. Второй концерт музыкальной экспедиции - в Дюкинских карьерах Судогодского района- в уникальном , почти марсианском , ландшафте. Владимирский губернаторский симфонический оркестр под руководствам дирижера Артёма Маркина , играет на глубине 20 метров. Музыканты довольны - акустика отличная.Артём Маркин директор Центра классической музыки, главный дирижёр Владимирского губернаторского симфонического оркестра-Прекрасное впечатление от акустики, видовые уникальные места. В такой резонанс мощный с программой вошло. Например, когда звучал "Аранхуэсский концерт", я вспомнил, что видел такие пейзажи в Испании, когда ехал в поезде в Андалусии."Аранхуэсский концерт" для гитары с оркестром - работа композитора Хоакина Родриго ((Лайф:06)). Испанские мотивы прозвучали в исполнении Дмитрия Илларионова - постоянного участника Музыкальной экспедиции.Дмитрий Илларионов гитарист, участник "Музыкальной экспедиции"-Это испанская музыка, как раз, мне кажется, именно в этом месте очень здорово звучит. И, конечно, вся музыка, которая подобрана сегодня она подходит для абсолютно необычного места.Автор программы - бессменный художественный руководитель музыкальной экспедиции - виолончелист Борис Андрианов. На этот раз в репертуаре как классические, так и современные произведения.Борис Андрианов художественный руководитель фестиваля "Музыкальная экспедиция"-Мне очень хочется, чтобы люди приходили, думали, работали, чувствовали не только одну эмоцию, хочется выпгрыговать, танцевать, кайфовать. Чтобы могли и расстроиться, опечалиться и загрузиться.Это необычное сочетание виолончели и баяна - концерт современного французского композитора Самюэля Струка. В России произведение звучало всего два раза. Второй - тут, в каменоломнях.Насладиться музыкой, к сожалению, смогли не все. Из-за коронавируса проезд был ограничен. Добраться можно было только с помощью трансфера или ... альпинистского снаряжения. Чтобы послушать 2 части концертной сюиты Сергея Танеева "с гор" спустились скалолазы.Екатерина Целых-Это для нас место силы. Я, например, здесь 30 лет. Бывала на Дюкинских не один раз в год. И, когда здесь музыка такая звучит, до мурашекАнастасия Егорова-Очень рады, что провели здесь концерт. Огорчает только то, что ограничен доступ и маленькое количество билетов.Музыкальное путешествие во Владимирской области продлится шесть дней. Следующая остановка - Гороховец. Там концерт пройдёт в "Доме Ершова".Для закрытия фестиваля выбран научно-исследовательский центр "Генериум" в Петушинском районе. "Музыкальное спасибо" исполнители скажут эпидемиологам, которые разработали экспресс-тесты на коронавирус.Нина Глизница, Андрей Синягин "Вести-Владимир".