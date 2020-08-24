Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об освобождении от должности посла Чрезвычайного и Полномочного посла государства в Словакии Игоря Лещеню. Ранее дипломат ..

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об освобождении от должности посла Чрезвычайного и Полномочного посла государства в Словакии Игоря Лещеню. Ранее дипломат высказался в поддержку протестующих против власти граждан.В частности, 15 августа Лещеня одним из первых раскритиковал действия силовиков, которые применили силу и оружие против демонстрантов на улицах страны. Через три дня он подал в отставку, сообщает телеканал "".