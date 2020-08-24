«Акцент должен быть сделан на комплексную застройку», - заявил директор Департамента строительства и архитектуры
Михаил Романычев анонсировал появление нового Генерального плана города Владимира: этот проект даст мощный толчок развитию строительства.
«Есть договорённости о разработке нового Генплана Владимира в следующем году. У областного центра давно не было хорошего Генерального плана, вносились изменения в существующий, это неправильно. Акцент должен быть сделан на комплексную застройку, сейчас идёт точечная. Развивать планируем прилегающие к городу территории, будут появляться новые микрорайоны, современные и комфортные», – подчеркнул Михаил Романычев.
Напомним, в конце прошлого года общественники Владимира активно застройки областного центра.
По их мнению, в генплане
не были учтены интересы
жителей Владимира. Например,
отсутствовали свободные площади
для строительства
школ. Но больше всего претензий было высказано к зеленым зонам.