Полицейский расстрелял безоружного афроамериканца в американском городе Кеноша, штат Висконсин. Инцидент спровоцировал новую волну протестов среди местных жителей. Пострадавший Джейкоб ..

Полицейский расстрелял безоружного афроамериканца в американском городе Кеноша, штат Висконсин. Инцидент спровоцировал новую волну протестов среди местных жителей.Пострадавший Джейкоб Блейк пытался разнять дерущихся женщин. К нему подбежали стражи порядка и применили электрошокер. Мужчина попытался убежать и укрыться в машине, но один из правоохранителей несколько раз выстрелил ему в спину. Блейка госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщаетНапомним, что аналогичный случай, произошедший весной 2020 года. всколыхнул американское общество и привел к масштабным беспорядкам по всей стране. Тогда полицейский надавил коленом на шею афроамериканца Джорджа Флойда, после чего тот умер в больнице.