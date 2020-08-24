Об этом заявил Михал Романычев – директор Департамента архитектуры и строительства Владимирской области на пресс-конференции с журналистами.

Строительство новой школы в Камешковоидет полным ходом, но есть отставание от графика, заявил Михал Романычев – директор Департамента архитектуры и строительства Владимирской области на пресс-конференции с журналистами.Это связано с тем, что пришлось менять проект, заниматься водоотведением. Первоначально при проектировании была неверно оценена геологическая ситуация. Объекту требуется мощная дренажная система. Сегодня работа выполняется качественно, и мы максимально пытаемся догнать сроки».Областные власти уверяют, что школа будет достроена к марту 2021 года, и следующий учебный год камешковские школьники смогут начать в стенах нового учебного заведения.