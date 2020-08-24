Директор Департамента строительства и архитектуры Михаил Романычев рассказал о реализации во Владимирской области национального проекта «Жильё».

Директор Департамента строительства и архитектуры Михаил Романычев рассказал о реализации во Владимирской области национального проекта «Жильё».860 тысяч квадратных метров жилья должно быть сдано во Владимирской области в 2020 году. На начало года Владимирская область была в числе лидеров по строительству жилья, в рейтинге Минстроя России занимала 16 строчку. По итогам первого полугодия пандемия коронавируса сдвинула регион до 23-й строки.«Ждём, что показатели будут расти, и резко. Задержки связаны с пандемией: многие на время приостанавливали строительство своего дома, наблюдая за развитием ситуации, ожидая её выравнивания», - сообщимл Михаил Романычев. Он отметил: областные власти находятся в постоянном диалоге с застройщиками.