99 деревень Владимирской области борются за приз в 150 тысяч рублей. Шестой по счету конкурс на звание «Самой красивой деревни» вышел на финишную прямую. Председатель оргкомитета конкурса

99 деревень Владимирской области борются за приз в 150 тысяч рублей. Шестой по счету конкурс на звание «Самой красивой деревни» вышел на финишную прямую. Председатель оргкомитета конкурса Вячеслав Картухин отправился в Александровский район. Там осмотрел два населенных пункта, жители которых подали заявки на участие. Местные встретили гостей хлебом и солью. Мир вам и доброго счастья.