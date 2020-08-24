Злоумышленник похитили сейф с находящимися там денежными средствами в размере 15 миллионов рублей...

«Оперуполномоченные УУР ГУ МВД России по г. Москве, ОУР Отдела МВД России по району Куркино г. Москвы совместно с коллегами из ОУР УВД по СЗАО задержали подозреваемого в краже сейфа», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В полицию от 61-летней женщины поступило сообщение о краже. Она сообщила, что в её дом на Родионовской улице, проникли неизвестные и похитили сейф с находящимися там денежными средствами в размере 15 миллионов рублей.Прибывшими на место сотрудниками полиции с помощью служебно-розыскной собаки на улице Вортынской в закрытом состоянии был обнаружен похищенный сейф.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в Московской области задержали подозреваемого. Им оказался 57- летний приезжий. Установлено, что подозреваемый путем отжатия окна на первом этаже проник в дом и похитил находящийся там сейф с денежными средствами. Протащив сейф небольшое расстояние, мужчина оставил его, чтобы подогнать автомобиль и увезти похищенное на нем, однако не успел довести свой преступный умысел до конца и был задержан сотрудниками полиции.По данному факту следствием Отдела МВД России по району Куркино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ "Кража". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56