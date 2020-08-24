На 36% вырос объем средств на брокерских счетах и в ценных бумагах, объем активов в доверительном управлении - на 27%, инвестиционное страхование жизни - на 34%.

За семь месяцев с начала года портфель инвестиционно-страховых продуктов Private Banking ВТБ вырос на 38%, или 250 млрд руб., и превысил 900 млрд руб. На 36% вырос объем средств на брокерских счетах и в ценных бумагах, объем активов в доверительном управлении - на 27%, инвестиционное страхование жизни - на 34%.- На фоне высокой волатильности рынков и экстремально низких ставок нашей команде удалось создать вариативную линейку инструментов, отвечающую практически любому профилю предпочтений. Приоритет индивидуального подхода, оперативной обратной связи и глубокой своевременной экспертизы, выраженный в услуге (с начала года портфель увеличился на 73%, или на 31 млрд рублей) уже дал существенный результат в сохранении и приумножении капиталов наших клиентов. Этим летом мы наблюдаем рост рынков на фоне мягкой денежно-кредитной политики основных мировых центральных банков и беспрецедентных мер государственного монетарного и фискального стимулирования. Мы старались ориентировать наших клиентов на те возможности, которые были открыты в связи с этими тенденциями, и рады, что они ими воспользовались, так сильно нарастив свои инвестпортфели, - прокомментировал Дмитрий Брейтенбихер, старший вице-президент, руководитель Private Banking ВТБ.У VIP-клиентов наблюдался большой интерес к облигациям ВТБ. Только инвестиционных облигаций ВТБ было продано с начала года на сумму более 4.7 млрд руб. На фоне общего тренда VIP-клиенты также начали активно инвестировать в золото, показывающее уже несколько месяцев восходящую динамику.-Избыток свободной ликвидности на мировых рынках привел к усилению инфляционных ожиданий и, чтобы сохранить покупательскую способность, инвесторы начали вкладываться в драгоценные металлы, прирост с начала года которых составил более 20 млрд рублей, - пояснил Дмитрий Брейтенбихер.