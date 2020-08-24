Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились, что Белоруссия станет первой после России страной, которая получит российскую вакцину от коронавируса ..

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились, что Белоруссия станет первой после России страной, которая получит российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Там пройдет третий этап испытаний препарата.Об этом главы государств договорились в ходе телефонного разговора. Тестирование вакцины будет проходить на добровольной основе, сообщает