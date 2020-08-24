C 1 сентября 2020 года возобновляется действие сезонной скидки 50%

C 1 сентября 2020 года возобновляется действие сезонной скидки 50% для школьников и студентов на проезд в пригородных поездах АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» на территории Нижегородской, Владимирской областей и Удмуртской Республики. Льгота действительна при приобретении билетов на электрички до 15 июня 2021 года.Скидка предоставляется учащимся образовательных учреждений, находящихся на территории Владимирской области:- учащимся и воспитанникам общеобразовательных организаций старше 7 лет (школьникам);- студентам очной формы обучения государственных профессиональных образовательных организаций и государственных образовательных организаций высшего образования, а также частных профессиональных образовательных организаций и частных образовательных организаций высшего образования, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности и осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования (студентам).Для оформления льготных проездных документов нужно предъявить, подтверждающего статус учащегося, выданного организацией, осуществляющей образовательную деятельность.Оформить льготные проездные документы можно во всех кассах АО «ВВППК», а также в пути следования пригородных поездов.