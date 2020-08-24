Михаил Романычев: запланированные на этот год ФАПы должны быть достроены

На своей пресс-конференции 22 августа директор Департамента архитектуры и строительства Михаил Романычев рассказал о ходе строительства социальных объектов во Владимирской области. В том числе речь шла и о проблемных стройках здравоохранения.В этом году функции по проектированию и строительству социальных объектов региона переданы Департаменту архитектуры и строительства. Раньше каждый профильный департамент самостоятельно решал вопросы возведения новых объектов в курируемых отраслях. Так, к Департаменту архитектуры и строительства частично переданы обязательства по возведению 38 ФАПов. На их строительство запланировано 409,8 млн рублей, в том числе 188,5 млн рублей из федерального бюджета и 221,3 млн рублей – из областного.- На сегодняшний день возводятся 15 ФАПов. Есть объекты в высокой степени готовности. Так, ФАП в Великово Гороховецкого района готов более чем на 65 процентов. Эти объекты никаких опасений не вызывают, они будут готовы большей частью к октябрю. Еще 13 ФАПов на торгах, которые завершатся до конца августа, и здесь мы тоже должны успеть. 3 ФАПа сегодня - на стадии проектирования. По остальным – из-за нарушения сроков пришлось менять подрядчика. Конечно, пандемия наложила свой отпечаток на работу, притормозила процессы. Задержки есть, во многом по объективным причинам, но мы стремимся догнать графики до конца года, - рассказал Михаил Романычев.Он также сообщил, что в следующем году планируется строительство двух психоневрологических интернатов – в Киржаче и пос. Гусевский города Гусь-Хрустального. В этом году будет сдан корпус в селе Арбузово Собинского района.Ещё один важный объект, находящийся под особым контролем областных властей, – школа в Камешково. - Строительство там идёт полным ходом, но есть отставание от графика. Это связано с тем, что пришлось менять проект, заниматься водоотведением. Первоначально при проектировании была неверно оценена геологическая ситуация. Объекту требуется мощная дренажная система. Сегодня работа выполняется качественно, и мы максимально пытаемся догнать сроки. Не хватает каменщиков – мало специалистов, мы обращались и к нашим застройщикам, и в соседние регионы, и в Союз строителей с просьбой помочь кадрами. Ещё одна бригада каменщиков могла бы решить проблему, - подчеркнул Михаил Романычев. Он заявил, что школа будет достроена до марта и сдана к 1 сентября 2021 года.