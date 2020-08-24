По программе "Развитие здравоохранения Владимирской области" из областного бюджета на эти цели было выделено 12 миллионов рублей.

Три новых спецавтомобиля пополнили автопарк Владимирской станции скорой помощи. По программе "Развитие здравоохранения Владимирской области" из областного бюджета на эти цели было выделено 12 миллионов рублей.Три "Газели" имеют в арсенале аппараты ИВЛ, дефибриляторы, электрокардиографы и другое необходимое оборудование. Напомним, это не первая поставка автомобильной техники на Станцию скорой помощи Владимира. Ещё две машины были куплены в этом году за счёт федеральных средств. А всего в 2020 скорые региона получат 45 единиц спецтранспорта. Среди них 33 автомобиля класса "В" и 12 реанимобилей. Помимо поставок транспорта для службы скорой помощи 11 автомобилей пополнят амбулаторно-поликлиническое звено, они будут использоваться при оказании первичной медико-санитарной помощи пациентам на дому. Автомобили уже поставлены в Собинскую, Селивановскую, Александровскую, Меленковскую районные больницы и в ряд других учреждений.