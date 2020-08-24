За аналогичный период прошлого года было 114 лесных пожаров на площади 165 га.

В этом году в лесах региона произошло 42 лесных пожара на площади 47,69 га. За аналогичный период прошлого года было 114 лесных пожаров на площади 165 га.21 августа в пресс-центре администрации Владимирской области состоялся брифинг по вопросам обстановки с природными пожарами, а также соблюдения правил пожарной безопасности в пожароопасный период.В общении с журналистами приняли участие заведующий отделом охраны, защиты и надзора Департамента лесного хозяйства Владимирской области Сергей Сазанов и заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Владимирской области Александр Гущенков.В настоящее время во Владимирской области установилась тёплая сухая погода, что способствует повышению класса пожарной опасности и увеличивает риски возникновения пожаров в лесах.Поскольку основная причина природных пожаров – это человеческий фактор, специалисты напомнили гражданам о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности: нельзя оставлять непотушенные костры в лесах, бросать горящие окурки.Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трёх тысяч рублей.В течение пожароопасного периода следует также соблюдать правила пожарной безопасности на приусадебных участках. Из-за бесконтрольного сжигания мусора или пала травы возможно возникновение крупных ландшафтных пожаров. В весенний период по этой причине во Владимирской области в ряде населённых пунктов сгорели жилые дома. По этим фактам возбуждены уголовные дела.