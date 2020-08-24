В помещении по данному адресу задержано пять приезжих женщин в возрасте от 19 до 33 лет, подозреваемых в оказании услуг интимного характера за денежное вознаграждение...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Тверскому району задержали женщину, подозреваемую в организации притона для занятия проституцией.В полицию поступила информация о том, что в одном из массажных салонов на Садовой-Самотечной улице оказываются платные услуги интимного характера.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по вышеуказанному адресу задержали подозреваемую – 28-летнюю жительницу Подмосковья. Установлено, что задержанная совместно с неустановленными лицами арендовала данное помещение, в дальнейшем осуществляя функцию администратора заведения. В ее обязанности входил подбор лиц, оказывающих услуги интимного характера за денежное вознаграждение, выплата им заработной платы, контроль над соблюдением персоналом правил внутреннего распорядка.Отделением дознания ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Также в помещении по данному адресу задержано пять приезжих женщин в возрасте от 19 до 33 лет, подозреваемых в оказании услуг интимного характера за денежное вознаграждение. В отношении них был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.11 КоАП РФ «Занятие проституцией».Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60