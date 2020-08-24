На проезжей части между водителем и пешеходом произошел конфликт. Последний произвел в сторону автомобилиста несколько выстрелов, после чего скрылся...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Пресненскому району совместно с коллегами из ОУР УВД по ЦАО задержали мужчину, подозреваемого в хулиганстве с применением огнестрельного оружия.В территориальный отдел полиции поступило сообщение со службы «02» о том, что на Большой Грузинской улице произошла стрельба. Незамедлительно прибывшие на место происшествия полицейские установили, что телесные повреждения получил 29-летний москвич. Нарядом скорой помощи он был госпитализирован в медицинское учреждение. Согласно справки ему причинено огнестрельное ранение грудной клетки и плеча.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по месту жительства на Зоологической улице задержали подозреваемого – 33-летнего жителя столицы. Установлено, что на проезжей части между водителем и пешеходом произошел конфликт. Последний произвел в сторону автомобилиста несколько выстрелов, после чего скрылся. У злоумышленника изъят травматический пистолет, на который у него имеется официальное разрешение.Отделением дознания ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60