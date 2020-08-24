Ранним утром пожарные тушили огонь в квартире жилого дома в поселке Панфилово

В 04-19 24 августа 2020 года в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме по адресу: Гусь-Хрустальный район, п. Панфилово, Юго-западный квартал, д. 5, кв.7. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. В результате пожара пострадала внутренняя отделка квартиры. Пожар был ликвидирован на площади 3 кв. м. К сожалению, на пожаре был обнаружен погибший мужчина. К ликвидации последствий пожара привлекалось 2 единицы техники, 8 человек.Фото ГУ МЧС России по Владимирской области