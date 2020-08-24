Прокуратурой Киржачского района проведена проверка соблюдения законодательства об оплате труда.

Прокуратурой Киржачского района проведена проверка соблюдения законодательства об оплате труда у ИП Бабушкиной Н.В., по результатам которой выявлены нарушения.В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции Президентом Российской Федерации подписан ряд Указов, в соответствии с которыми объявлены нерабочими дни с 30.03.2020 по 30.04.2020 и с 06.05.2020 по 08.05.2020 включительно с сохранением заработной платы.Проверкой установлено, что приказом предпринимателя из-за коронавирусной инфекции работникам объявлен простой с оплатой 2/3 должностного оклада. Данный документ являлся мнимым и ничтожным, поскольку указанный период сам по себе был нерабочим и не требовал выхода сотрудников на работу. По закону оплатадолжна была производиться исходя из среднего заработка.По фактам выявленных нарушений прокуратурой района внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. После принятия комплекса мер прокурорского реагирования заработная плата выплачена в полном объеме.Так же прокурором района в отношенииИП Бабушкиной Н.В.вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении за выплату заработной платы не в полном объеме, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, которое рассмотрено, виновное лицо привлечено к административной ответственности.