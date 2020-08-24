В результате происшествия погибла девочка

Трое детей пострадали при обрушении плиты в бывшей конюшне в Кольчугинском районе, об этом «Вестям» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области.Трагедия произошла в населенном пункте Раздолье. В результате происшествия 12-летняя девочка к сожалению, погибла. Ещё двое детей госпитализированы. Сотрудники пожарно-спасательной части №20 города Кольчугино приняли участие в спасении пострадавших детей – их силами они были вызволены из-под плиты.В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов и Следственного комитета устанавливаются все обстоятельства трагедии. «Вести» следят за развитием событий.(Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области)