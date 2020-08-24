В Кольчугинском районе при обрушении заброшенной конюшни погиб ребенок. Трагедия произошла 24 августа около 2 часов дня. По предварительным данным, по заброшенному зданию гуляли трое

В Кольчугинском районе при обрушении заброшенной конюшни погиб ребенок. Трагедия произошла 24 августа около 2 часов дня. По предварительным данным, по заброшенному зданию гуляли трое несовершеннолетних: 2 мальчика и 1 девочка. В какой-то момент на них упала плита перекрытия. От полученных травм школьница погибла на месте. 2 мальчика 12 и 13 лет получили травмы. Вызволять