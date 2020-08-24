По версии следствия, злоумышленники изготавливали и сбывали физическим лицам поддельные документы регистрационного учета, действуя под видом оказания государственных услуг...

«Сотрудниками отдела уголовного розыска и Следственного управления Управления внутренних дел на Московском метрополитене Главного управления МВД России по городу Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в мошенничестве.По версии следствия, злоумышленники изготавливали и сбывали физическим лицам поддельные документы регистрационного учета, действуя под видом оказания государственных услуг.Информацию о своей деятельности фигуранты размещали в сети Интернет. Они предлагали за денежное вознаграждение быструю помощь в оформлении официальной регистрации по месту пребывания или по месту жительства на территории Москвы и Московской области. Готовые документы клиентам доставлял один из подозреваемых либо представители курьерских служб, неосведомленные о преступных намерениях участников группы.Следственным управлением УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ.В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в Московском регионе и Республике Крым полицейские задержали четверых подозреваемых. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.При проведении обысков по местам проживания задержанных изъяты поддельные регистрационные бланки, печати и штампы, компьютерная и оргтехника, с помощью которых изготавливались поддельные документы. Также обнаружены сотовые телефоны, банковские карты, электронные носители информации, черновые записи и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.Дальнейшие мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности, продолжаются», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк