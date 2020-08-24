Потерпевший сообщил, что неизвестный незаконно завладел его автомобилем, который он ранее припарковал около дома на Каширском шоссе...

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из УВД по ЮАО, УВД по ЮЗАО задержали 32-летнего мужчину по подозрению в кражах автомобилей.В июле в дежурную часть ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное г. Москвы обратился 51-летний житель столицы и сообщил, что неизвестный незаконно завладел его автомобилем, который он ранее припарковал около дома на Каширском шоссе. Ущерб составил более 900 тысяч рублей.Также в августе в полицию поступило еще 2 аналогичных заявления о хищении транспортных средств стоимостью более 1,5 млн рублей.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов выявили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый приезжий мужчина.В ходе обыска по месту проживания злоумышленника были обнаружены и изъяты предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела, а именно: государственные регистрационные знаки, технические устройства, предназначенные для открытия и запуска автомобилей, документы к автомобилям, а также элементы кузова с нанесенными на них VIN-номерами.По данным фактам СО ОМВД России по районам Теплый Стан, Орехово-Борисово Северное г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Управление уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве(495) 694-91-27