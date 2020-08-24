Местный житель, находясь в медицинском учреждении, совершил хищение у соседа по палате.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Муромский» обратился 64-летний житель Селивановского района. Мужчина сообщил, что у него был похищен сотовый телефон и с банковского счета были списаны денежные средства, когда он находился на лечении в одном из медицинских учреждений города Мурома. Общий ущерб, причиненный потерпевшему, составил около 12 тысяч рублей.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе была получена информации от банка о переводах денежных средств, опросили возможных очевидцев произошедшего. В результате по подозрению в причастности к хищению денежных средств и телефона был задержан 33-летний безработный, ранее неоднократно судимый житель города Мурома.Задержанный свою вину признал и пояснил, что, находясь на лечении в одной палате с потерпевшим, заметил оставленный без присмотра на прикроватной тумбочке сотовый телефон. Похитив гаджет, с помощью мобильного приложения подозреваемый перевел со счета потерпевшего на свой около 5 тысяч рублей.Следственным отделом МО МВД России «Муромский» в отношении мужчины возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2, 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Телефон был изъят и возвращен законному владельцу.