На Оке в Муроме пройдет совместный водный парад российских и китайских военнослужащих. Таким образом будет дан старт международному конкурсу понтонно-переправочных подразделений

На Оке в Муроме пройдет совместный водный парад российских и китайских военнослужащих. Таким образом будет дан старт международному конкурсу понтонно-переправочных подразделений «Открытая вода-2020″. Армейские международные игры пройдут на полигоне «Вантовый». Начнутся состязания с официального открытия, где помимо парада пройдет выставка спецтехники, которая примет участие в соревнованиях, а также состоится жеребьевка участников. В финале конкурса встретятся команды от Западного военного